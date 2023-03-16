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بهذه الدولة.. إضراب 50 ألف معلم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

بهذه الدولة.. إضراب 50 ألف معلم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

بهذه الدولة.. إضراب 50 ألف معلم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
١٠:٥٧:١٢ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، أضرب اليوم الخميس، ما لا يقل عن 50 ألفًا من المعلمين والأساتذة في مدارس نيوزيلندا.

تعثر محادثات بين النقابات ووزارة التعليم

وحسب “رويترز” فقد كشفت نقابة المعلمين أن الإضراب جاء إثر تعثر محادثات بين النقابات ووزارة التعليم، تهدف إلى تحسين الرواتب وظروف العمل.

وأوضحت أن المعلمين المطالبين بزيادة الأجور رفعوا لافتات كتب عليها “فقراء بحيث لا يمكننا طباعة لافتات جديدة”.

إغلاق رياض الأطفال والمدارس في أنحاء البلاد

وأكدت أن الإضراب تسبب في إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البلاد، مبينة أن عرض الحكومة الأخير للأجور لا يتناسب مع التضخم وإن قطاع التعليم وصل إلى مرحلة أزمة بسبب نقص المعلمين.

ومؤخرًا أصبحت تكاليف المعيشة قضية سياسية رئيسية في نيوزيلندا، حيث تبذل الحكومة جهوداً حثيثة للسيطرة على التضخم، وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي يتقلص.

زلزال يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

يأتي هذا في الوقت الذي ضرب فيه زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

تحذير من احتمال وقوع “تسونامي”

وأفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، فيما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع أمواج مد بحري عالية “تسونامي” جراء الزلزال.

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