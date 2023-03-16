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العظمى 33 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
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العظمى 33 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 33 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

العظمى 33 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
١٠:٥٢:٢٦ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في جازان والقنفذة، و31 درجة في جدة،30 درجة في شرورة، و29 درجة في المدينة المنورة وينبع، و28 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

– طريف 6 درجات مئوية.

– القريات وحائل وعرعر وسكاكا 7 درجات.

– تبوك 8 درجات.

– رفحاء 10 درجات.

– العلا وحفر الباطن والمجمعة وأبها 12 درجة.

– الدهناء والصمان والتنهات والدوادمي 13 درجة مئوية.

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أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المملكة

كما نبّة المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة وخاصة جازان وعسير والباحة ونجران، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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