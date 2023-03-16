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لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة “السعودية للاستثمار الزراعي”

لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة “السعودية للاستثمار الزراعي”

لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة “السعودية للاستثمار الزراعي”
١٠:٥٤:٢٠ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وفيما يلي التفاصيل

المسمى الوظيفي:

مخاطر الاستثمار AVP

متطلبات العمل:

-الحد الأدنى لدرجة الماجستير (الاقتصاد ، التمويل ، الاستثمار ، الإحصاء).

-يفضل الانتماء / الشهادة المهنية مع معهد معترف به.

-خبرة: 6 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة المخاطر في الصناعة ذات الصلة.

-خبرة سابقة في قسم إدارة المخاطر في بعض الشركات الاستثمارية أو التشغيلية.

-يجيد اللغة العربية. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة أمر ضروري.

مدير حوكمة الشركات

متطلبات العمل:

-درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال).

-خبرة 5 سنوات من الخبرة كمدير حوكمة.

محلل أول لشؤون الشركات التابعة

مواصفات الوظيفة:

المجال / المجال: الإدارة

-المؤهلات والشهادات: بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال.

-خبرة العمل: 0-2.

مساعد كبير في الأداء الإستراتيجي

مواصفات الوظيفة:

المجال: إدارة الأداء.

-المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة.

-خبرة العمل: + 6 سنوات.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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