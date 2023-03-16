بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.. طريقة استقدام عاملة منزلية قبل رمضان

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“خدمة معروفة”، هي خدمة تتيحها منصة “مساند” الحكومية تمكنك من استقدام عاملة منزلية فلبينية أو كينية أو سيريلانكية معينة بالاسم ومختارة من قبل صاحب العمل.

كيف يمكنك الاستفادة من خدمة معروفة؟

يمكنك الاستفادة من “خدمة معروفة” بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المرادة، وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها).

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ما متطلبات خدمة معروفة؟

تأشيرة صالحة لمهنة عاملة منزلية من دولة الاستقدام المطلوبة.

ما المهن والجنسيات المتاحة في خدمة معروفة؟

مهنة العاملة المنزلية من الجنسية الفلبينية والكينية والسيريلانكية.

ما تكاليف خدمة معروفة؟

– للعاملة الفلبينية: 10آلاف و752 ريالاً و50 هللة شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت، تدفع دفعة واحدة من خلال بوابة “مساند”.

– للعاملة الكينية: 8آلاف و840 ريالاً و5 هللات. شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت، تدفع دفعة واحدة من خلال بوابة مساند.

للعاملة السيريلانكية: 11 ألفًا و474 ريالاً و25 هللة. شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت، تدفع دفعة واحدة من خلال بوابة مساند.

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خطوات استخدام “خدمة معروفة”

فيما يلي الخطوات لاستقدام عاملة منزلية من خلال “خدمة معروفة”:

-اختيار نوع الاستقدام

قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”

-اختيار التأشيرة

قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

-طلب التعاقد

قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

-الدفع

قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

مميزات الخدمة

الاستقدام بتكلفة أقل

تتيح لك الخدمة استقدام عاملة منزلية بتكلفة محددة ومنخفضة.

-توفير الوقت

توفر عليك خدمة معروفة الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة.

-اختيار عاملة منزلية معروفة

تمكنك خدمة معروفة من استقدام عاملتك المنزلية بالاسم.