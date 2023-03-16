الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.. طريقة استقدام عاملة منزلية قبل رمضان
بهذه الدولة.. إضراب 50 ألف معلم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة “السعودية للاستثمار الزراعي”
العظمى 33 والصغرى 6.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم
من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 212 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق
١٠:٥٠:٣٤ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تتضاعف الحالة غير المستقرة، مع فرصة تساقط أمطار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق عسير وجازان ونجران وأجزاء من محافظات الرياض الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

فيديو جديد.. غرق مخرج 18 في الرياض بمياه الأمطار

وأضاف أنه من المتوقع انخفاض طفيف في الحرارة، وأن يشهد يوم غد الجمعة معاودة نشاط الحالة الممطرة الرابعة عشر.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

الصورة

وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المملكة

كما نبّة المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

اقرأ أيضًا:

مجدداً.. غرق أحد الشوارع بحي بوابة الشرق في الرياض بمياه الأمطار (فيديو)

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة على الرياض و4 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة اخبار الطقس الأرصاد الجوية الحصيني السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
مستثمرون سعوديون مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا

مستثمرون سعوديون مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا

٠٣:١٧ م، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية على رفحا وحائل وحفر الباطن والقيصومة

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية على رفحا وحائل وحفر الباطن والقيصومة

٠٧:٢٦ ص، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
المساهمات العقارية تصرف لمساهمي شذا القنفذة وتطرح ظلال جدة وأرجوان الرياض

المساهمات العقارية تصرف لمساهمي شذا القنفذة وتطرح ظلال جدة وأرجوان الرياض

٠١:٢٦ م، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
«الغذاء والدواء»: ضبط 3500 كيلو فراولة وشوكولاتة منتهية الصلاحية بالقريات

«الغذاء والدواء»: ضبط 3500 كيلو فراولة وشوكولاتة منتهية الصلاحية بالقريات

٠٢:٢٢ م، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *