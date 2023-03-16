من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تتضاعف الحالة غير المستقرة، مع فرصة تساقط أمطار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق عسير وجازان ونجران وأجزاء من محافظات الرياض الجنوبية.

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وأضاف أنه من المتوقع انخفاض طفيف في الحرارة، وأن يشهد يوم غد الجمعة معاودة نشاط الحالة الممطرة الرابعة عشر.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المملكة

كما نبّة المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة على الرياض و4 مناطق