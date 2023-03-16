لاعب مانشستر يونايتد يجذب الأنظار بصوته العذب في القرآن (فيديو)

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أثار مقطع مصور لناشئ فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمير إبراهيموف، يتلو فيه القرآن الكريم بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إبراهيموف، الذي ينحدر من داغستان، الأنظار بصوته المميز وتلاوته الصحيحة للقرآن، على الرغم من أن العربية ليست لغته الأم.

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إعجاب واسع

وشارك أخوه إبراهيم الذي يحترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على إنستجرام، حيث ظهر أمير يقرأ: “وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا”ـ [الفرقان:72].

وعلق أخوه على تلاوته قائلاً: “ما شاء الله تبارك الله”، فيما حقق المقطع أكثر من 10 آلاف إعجاب، وأشاد المعلقون بصوته وتلاوته.

وتناقلت التلاوة العديد من الصفحات والمواقع المقربة من مانشستر يونايتد.

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تألق في الملعب

ويلعب أمير في أكاديمية مانشستر يونايتد ويحظى باهتمام كبير، حيث تألق في العديد من المباريات ويشارك مع العديد من الفرق في الأكاديمية.

كما تألق خلال الفترة الماضية وأصبح معروفًا للكثيرين.

ويحمل أمير الجنسية الروسية كما يلعب في صفوف منتخب إنجلترا، وكانت ولادته في داغستان عام 2008، وانضم إلى مانشستر يونايتد رفقة أخيه غازي الذي يلعب في فريق تحت 12 عامًا.