ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 212 ريالاً

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 16 من مارس داخل المملكة بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 231.08 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 211.83 ريال.