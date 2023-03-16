ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 212 ريالاً
تواصل – فريق التحرير:
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 16 من مارس داخل المملكة بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 231.08 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 211.83 ريال.
عيار 21 يسجل 202.20 ريالًا
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.31 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.80 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.54 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7187 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1618 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231,080 ريال.
أسعار الذهب أمس
وأمس، سجل عيار 24 نحو 229.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.60 ريال.
كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.03 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.31 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.02 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.87 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7145 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1608 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 229.744 ريال.
اقرأ أيضًا:
الذهب يتخلى عن مكاسبه ويتراجع 0.1%
بعد ارتفاعات قياسية.. الذهب يستقر في المعاملات الفورية
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 208 ريالات