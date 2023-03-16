الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 57 حالة بالرصاص والاختناق شرق نابلس

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

إصابة 57 فلسطينيًا بجروح وحالات اختناق

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 57 فلسطينيًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال برفقة العشرات من المستوطنين مدينة نابلس، وإطلاقها النار والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس لتأمين دخول يهود لمنطقة قبر يوسف مما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات بالرصاص الحي والمعدني وآخرين بحالات اختناق.

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا ويهدم عدة منازل

في السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلاً في منطقة دير عمار برام الله، حيث تواصل قوات الاحتلال مع المستوطنين، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.

حيث اعتقل الاحتلال 25 مواطنًا، وأصاب آخرين، واستولى على مركبة وأغلق حواجز.

واستكمل الاحتلال هدم منزل جنوب القدس، واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى وسرق آخرون مواشي شرق رام الله.

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كما منع الاحتلال، مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات.

كما منع الاحتلال مركبة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، ودارت مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشبان الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس وأدوا طقوسًا تلمودية وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

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