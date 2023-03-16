إنذار أمريكي لـ “تيك توك”: هذا الإجراء أو مواجهة الحظر

تواصل – وكالات:

طلبت الحكومة الأمريكية من شركة “بايت دانس” ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق “تيك توك” الواسع الانتشار، أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.

الإنذار الذي أصدرته لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لأول مرة، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأربعاء.

وهو ما أكدته اللجنة من خلال الاعتراف بأنها اتصلت بالشركة بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقًفا حازمًا حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.

اقرأ أيضًا:

بلومبرج: تيك توك لم يعد صينيًا

مشروع قانون يسمح لبايدن بحظر تيك توك

ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر “تيك توك”، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان.

وأضاف سوليفان أن مشروع القانون “سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (…) بطريقة تشكل خطرًا على الأمن القومي”.

وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد “تيك توك” الذي يتم التحضير أيضًا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.

وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونجرس.

ويهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.

ويدّعي “تيك توك” أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.

ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي “تيك توك” في جميع أنحاء العالم.

وتم منع موظفي الحكومة الأمريكية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.

اقرأ أيضًا:

زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن “تيك توك”

تيك توك: سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة

وقالت المتحدثة باسم “تيك توك”، مورين شاناهان في بيان مساء الأربعاء: “إذا كان الهدف هو حماية الأمن القومي، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة”.

وأضاف: “لن يفرض التغيير في الملكية أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها.

وتابع: “أفضل طريقة لمعالجة المخاوف بشأن الأمن القومي هي الحماية الشفافة القائمة في الولايات المتحدة لبيانات وأنظمة المستخدم في الولايات المتحدة.

وأضاف: مع مراقبة قوية من طرف ثالث وفحص والتحقق وهو ما نطبقه بالفعل”.

وينفى “تيك توك” باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.

ومن المقرر أن يصل الرئيس التنفيذي لـ “تيك توك” إلى واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل للقيام بالآتي:

– الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس ومعالجة المخاوف بشأن ارتباط التطبيق بالحزب الشيوعي الصيني.

– الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بممارسات الأمان المتعلقة ببيانات التطبيق.

– بيان مدى تأثير المنصة على الأطفال، عندما يمثل أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب في 23 مارس.