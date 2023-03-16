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“معلم” يُبدع في تعليم طلابه عن بعد مستغلاً التقنيات الحديثة (فيديو)

“معلم” يُبدع في تعليم طلابه عن بعد مستغلاً التقنيات الحديثة (فيديو)

“معلم” يُبدع في تعليم طلابه عن بعد مستغلاً التقنيات الحديثة (فيديو)
١٠:٤٨:٠٢ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو معلمًا وهو يبدع في تقديم شرح لأحد الدروس لطلابه، معتمدًا على تقنيات حديثة في التعليم عن بعد.

وخلال الفيديو، يقوم المعلم برسم الإشارات والدلالات الرمزية أمام الطلاب، في الوقت الذي يتفاعل الجميع معه.

ورغم أن التعليم عن بعد يكون خلاله الطالب غير موجود، فإن المعلم كان يتعامل مع طلابه وكأنهم حاضرون، الأمر الذي سهّل عليهم العديد من الأمور في التعلم والتلقين.

إدارة تعليم المهد

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة تعليم المهد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويل الدراسة، بسبب التقلبات الجوية.

تعليق الحضور بتعليم المهد

وقالت إدارة تعليم المهد في بيان عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر “منصة مدرستي”، يوم الأربعاء 23 / 8 / 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارات التعليمية بعدد من مناطق المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، أول أمس الثلاثاء، والاكتفاء بالدراسة عن بعد، على ضوء تقارير المركز الوطني للأرصاد بشأن الأحوال الجوية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعليم التعليم عن بعد السعودية الطلاب طلاب المملكة

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