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العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته
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العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته

العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته

العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته
٠٩:٢٠:٤٣ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لطالما شدد الخبراء على ضرورة أن يحصل الإنسان على عدد ساعات من النوم يوميًا لا تقل عن سبع ساعات، لكن دراسة جديدة تكشف أن الأمر يتعلق بالكيفية أكثر من مدة النوم نفسها.

وتابع خبراء من جامعة تشارلز في براغ والأكاديمية التشيكية للعلوم 4 آلاف و253 شخصًا في جمهورية التشيك على مدار ثلاث سنوات، واستجاب الكبار لاستطلاعات الرأي في أعوام 2018 و 2019 و 2020.

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اضطراب التزامن الاجتماعي

الدراسة ، التي نُشرت في مجلة “بلوس وان”، نظرت أيضًا في “اضطراب التزامن الاجتماعي”، حيث يتعارض العمل والالتزامات الاجتماعية مع الساعة اليومية للجسم.

وتوصل فريق البحث إلى أن جودة النوم مرتبطة بالصحة والسعادة، في حين أن ضغوط العمل مرتبطة باضطراب الرحلات الاجتماعية، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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النوم الجيد ليلاً

وخلص الباحثون إلى أن مدة النوم والاختلافات في أيام العمل وأيام الفراغ “ليست مهمة لنوعية الحياة مثل النوم الجيد ليلاً”.

ورحب البروفيسور نيل والش، من جامعة ليفربول جون مورس، بالنتائج.

لكنه قال: “ليس من الواضح ما إذا كانت نوعية النوم السيئة تقلل من جودة الحياة أو ما إذا كان تدني نوعية الحياة يؤدي إلى نوعية نوم سيئة”.

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اضطراب التزامن الاجتماعي النوم الجيد ليلاً النوم الصحي عدد ساعات النوم

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