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فجر اليوم.. شاهد تشكل الصقيع مع تساقط حبات البرد شمال الباحة

فجر اليوم.. شاهد تشكل الصقيع مع تساقط حبات البرد شمال الباحة

فجر اليوم.. شاهد تشكل الصقيع مع تساقط حبات البرد شمال الباحة
٠٩:٠٧:١١ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الطقس المتقلب وتساقط الأمطار وجريان السيول على مناطق جنوب المملكة، تشكل الصقيع بكثافة في شوارع وطرقات الباحة.

أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشكل الصقيع مع تساقط حبات البرد شمال الباحة، وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

فيما هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت مدينة الباحة، وعدد من محافظاتها والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

 

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المملكة

كما نبّة المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة وخاصة جازان وعسير والباحة ونجران، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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