الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“رافد”: 980 ألف طالب استفادوا من الخدمة و4 جوائز واعتمادات محلية ودولية
سجل بسرعة الآن.. خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي
العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته
فجر اليوم.. شاهد تشكل الصقيع مع تساقط حبات البرد شمال الباحة
5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مضللة.. “الغذاء والدواء” توضح
خطوات الاعتراض على “عدم الأهلية” في حساب المواطن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مضللة.. “الغذاء والدواء” توضح

5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مضللة.. “الغذاء والدواء” توضح

5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مضللة.. “الغذاء والدواء” توضح
٠٩:٠٣:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مُضللة، وذلك في “إنفوجراف” نشرته على صفحتها الشخصية بـ “تويتر”.

وقالت الهيئة إن هذه المنتجات قد تحتوي على مواد ذات سميّة عالية، أو مغشوشة بمواد دوائية، أو تحتوي على ادعاءات طبية مضللة وغير مثبتة، أو ملوثة بالبكتيريا، أو تالفة بسبب ظروف تخزين أو نقل سيئة.

كما دعت إلى توخي الحذر عند شراء هذه المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية؛ وقد تشمل الادعاءات المضللة قدرة المنتج على إنقاص الوزن أو تبييض البشرة أو علاج آلام المفاصل.

في وقت سابق، رفضت الهيئة إدخال 5044 صندوقًا من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كغم، وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر.

رفض دخول كمية ضخمة من الكمأ

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى المملكة، تبيَّن عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين؛ لتداولهم منتجًا غذائيًّا ملوثًا.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. “الغذاء والدواء” ترفضُ دخولَ 12 ألف كيلو من الكمأ (صور)

الصورة

الكلمات الدلالية:
السعودية الغذاء والدواء المملكة الهيئة العامة للغذاء والدواء

مواد ذات صلة

المزيد
توقيع اتفاقية توظيف العمالة العامة بين المملكة والفلبين

توقيع اتفاقية توظيف العمالة العامة بين المملكة والفلبين

٠٥:٠٨ م، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠١٧
إنقاذ عاملين سقطا من سقف مطعم حديث في سكاكا (صور)

إنقاذ عاملين سقطا من سقف مطعم حديث في سكاكا (صور)

٠٤:١٠ م، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠١٦
الانتهاء من نظام «الإنذار المبكر» في جميع المناطق الحضارية بالمملكة

الانتهاء من نظام «الإنذار المبكر» في جميع المناطق الحضارية بالمملكة

٠٥:٢١ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
مدير «هدف» يكشف إجمالي المبالغ المصروفة لتوظيف 277 ألف مواطن منذ 2022

مدير «هدف» يكشف إجمالي المبالغ المصروفة لتوظيف 277 ألف مواطن منذ 2022

٠٣:٣١ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *