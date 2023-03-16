5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مضللة.. “الغذاء والدواء” توضح

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 5 مخاطر للمنتجات التي تحمل ادعاءات مُضللة، وذلك في “إنفوجراف” نشرته على صفحتها الشخصية بـ “تويتر”.

وقالت الهيئة إن هذه المنتجات قد تحتوي على مواد ذات سميّة عالية، أو مغشوشة بمواد دوائية، أو تحتوي على ادعاءات طبية مضللة وغير مثبتة، أو ملوثة بالبكتيريا، أو تالفة بسبب ظروف تخزين أو نقل سيئة.

كما دعت إلى توخي الحذر عند شراء هذه المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية؛ وقد تشمل الادعاءات المضللة قدرة المنتج على إنقاص الوزن أو تبييض البشرة أو علاج آلام المفاصل.

في وقت سابق، رفضت الهيئة إدخال 5044 صندوقًا من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كغم، وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر.

رفض دخول كمية ضخمة من الكمأ

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى المملكة، تبيَّن عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين؛ لتداولهم منتجًا غذائيًّا ملوثًا.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

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