خطوات الاعتراض على “عدم الأهلية” في حساب المواطن

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حدد “حساب المواطن”، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، في أعقاب فتح باب الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة للدفعة 64، لشهر مارس الجاري.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول فيه إن العائل عليه “إيقاف خدمات” ولم يحصل على الدعم هذا الشهر، لكونه “غير مؤهل”، لأن لديه سجل تجاري باسمه، ولا يستطيع شطبه بسبب إيقاف خدماته، فهل يستطيع تسجيل أحد التابعين وإضافة باقي التابعين له.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ، إنه “في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك:

-دراسة الأهلية.

-أسباب عدم أهلية العائل.

-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت.

– تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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طريقة أخرى للاعتراض

ويتيح حساب المواطن أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح برنامج “حساب المواطن”، أنه يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64

أعلن “حساب المواطن” بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا)

كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 64

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- تسجيل الدخول وكلمة المرور لحسابك الشخصي.

3- تسجيل الاعتراض وذكر السبب.

4-اضغط على أيقونة حفظ.

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الدفعة 64 من حساب المواطن

وأودع “حساب المواطن”، مبالغ الدعم للدفعة 64 في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مارس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وسبق أن نوه “حساب الموطن” بأن ظهور عبارة “الموافقة على الاعتراض”، “يعني ذلك بأنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.