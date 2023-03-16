سجل بسرعة الآن.. خطوات الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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يعتبر التسجيل في النقل المدرسي أمرًا يهم كثيرًا من الأسر، خاصة ما يدور بشأن الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد الضمان الاجتماعي، إعفاء أبناء المستفيدين من دفع رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم.

طريقة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

ولمعرفة طريقة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتسجيل فيه، لابد من اتباع هذه الخطوات:

1 – زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور.

2 – سجل بياناتك واسم المستخدم، إذا كنت من أولياء الأمور وتسجل لأول مرة.

3 – وإذا كانت بياناتك حاضرة ابدأ تسجيل الدخول.

4 – تظهر لك شاشة من خيارات النقل المدرسي.

5 – اختر طلاب النقل المدرسي إلى العام القادم.

6 – يظهر بعدها بيانات اسم الطالب وحالته، اختر طلب نقل.

7 – تظهر بعدها صفحة الشروط والأحكام والتعليمات العامة، اضغط ” موافق”.

8 – بعد قراءة الشروط والموافقة، تظهر شاشة فيها عدة خانات، يجب اختيار تعبئتها باسم الطالب ورقم الهوية بالإضافة إلى اسم المدرسة وعنوان الطالب.

9 – بعد إضافة رقم الجواب وتأكيد الطلب، يصلك رمز التأكيد في رسالة على جوالك، وبعد التأكيد تكون قد أكملت طلب النقل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”, بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ، وذلك عبر نظام نور الوزاري.

تقديم خدمة النقل المدرسي

ودعت الشركة الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، أولياء أمور الطلبة إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.

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