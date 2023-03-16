للطلاب وأولياء الأمور.. نصائح مهمة بشأن الدراسة في رمضان

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قبل أيام، انتظم الطلاب في مقاعدهم الدراسية مع بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الماضي، بعد إجازة مطولة استمرت لمدة 10 أيام.

فيما يتبقى أقل من عشرة أيام على قدوم شهر رمضان، الذي سيواصل فيه الطلاب الانتظام في الدراسة، بعد أن أقرت وزارة التعليم استمرار الدراسة في الشهر الفضيل منذ أعوام.

ويعد هذا هو العام الثاني الذي تعود فيه الدراسة خلال شهر رمضان، بعد 14 عامًا من آخر حضور للطلاب في المدارس برمضان.

وستكون ساعات اليوم الدراسي في شهر رمضان 5 ساعات يوميًا، فيما أعطى وزير التعليم الصلاحية لإدارات التعليم بإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها بما لا يتجاوز ساعتين.

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كيفية تعامل الأسرة مع انتظام الدراسة في رمضان

مستعرضة الجدل حول الدراسة في رمضان بين مطالب بجعلها عن بعد، وتقليص عدد ساعات الحضور إلى أربع ساعات، ومطالبة البعض إلغائها مع تقليص المناهج، طرحت سارا القرني في مقال نشرته صحيفة “الجزيرة” رأيها بشأن كيفية تعامل الأسرة مع انتظام الدراسة خلال شهر الصيام.

ومن تلك المقترحات التي تدعو إليها الكاتبة:

-العادات الخاطئة تتحمل العائلة مسؤوليتها لا الوزارة، فإذا كانت الدراسة أمرًا حتميًا في رمضان.. فلا بد من تنظيم الوقت بما يتماشى معها.

-على كلّ طالب وضع جدول يومي يتناسب مع تطلعاته في هذا الشهر.. بما لا يتعارض مع دراسته ولا يؤثر عليها.

-على كلّ أسرة أن تتعامل مع هذا الشهر كبقية الشهور الدراسية كي لايستثقله أبناؤهم.

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تنظيم وتحفيز

علاوة على ما سبق ينصح الخبراء بالآتي:

-جعل الصيام محفزًا ومشجعًا للطلاب والطالبات على الدراسة والنجاح والتميز، من خلال استغلال الأجواء الإيمانية في المذاكرة.

– إدارة الوقت بشكل جيد، وفرض نظام صارم فيما يتعلق بالنوم، من خلال الالتزام بالنوم خلال ساعات الليل وعدم السهر حتى الصباح.

– أفضل الأوقات للمذاكرة في شهر رمضان، بعد صلاة الفجر مباشرة، وبين العصر والمغرب، وبعد صلاة التراويح.

-تجنب المؤثرات التي تشتت انتباه الطالب مثل البرامج والمسلسلات التي تستهلك الوقت، وأيضًا تجنب “السوشيال ميديا” للاستفاده بالوقت في رمضان، وتوزيعه بين العبادة والمذاكرة.