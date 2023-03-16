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هل يحق للمستهلك الحصول على تعويضات للسلع المغشوشة؟ النيابة تُجيب
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هل يحق للمستهلك الحصول على تعويضات للسلع المغشوشة؟ النيابة تُجيب

هل يحق للمستهلك الحصول على تعويضات للسلع المغشوشة؟ النيابة تُجيب

هل يحق للمستهلك الحصول على تعويضات للسلع المغشوشة؟ النيابة تُجيب
٠٨:١٥:٥٧ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن للمستهلك الحق في الحصول على تعويضات مناسبة مقابل أي سلع يثبت، حسب اللوائح، أنها مغشوشة.

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إعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري

وأوضحت في بيان لها، أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.

وأضافت أن هذه الأحكام تطبق بشرط عدم الإخلاء بحق من أصابه الضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

وأشارت إلى أنه يُلزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

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حقوق المستهلك عند شراء المنتجات

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أهم حقوق المستهلك عند شراء السلع والمنتجات، مشددة على أهمية أن يتم توفير البيانات التجارية التالية مكتوبة باللغة العربية على كل منتج، وهي:

1 – تاريخ الإنتاج والصلاحية.

2 – المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة.

3 – البلد التي صنعت أو أنتجت فيها.

4 – سعر المنتج.

5 – العناصر المستخدمة في التركيب.

6 – اسم المنتج.

ولفتت إلى أنه يجب معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع، وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر، مؤكدة أنه من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلعة المغشوشة أو المعيبة أو المقلدة.

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