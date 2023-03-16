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ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 74 دولارًا للبرميل
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ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 74 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 74 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط اليوم .. و”برنت” يسجل 74 دولارًا للبرميل
٠٨:٢٨:٠٨ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة.

ومن بين أسباب الارتفاع هو هدوء الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس، بحسب “رويترز”.

ارتفاع أسعار النفط

وبحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا، بما يعادل 1.2 في المئة، إلى 74.54 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا، أو 1.1 في المئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.

وهبط الخامان، أمس، إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 في المئة.

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