هل يُعتمد على الحساب الفلكي في دخول الشهر؟ “الخثلان” يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، أنه من الممكن الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر.

يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الراجح أنه يعتمد على الحساب الفلكي في دخول الشهر ولكن في النفي دون الإثبات.

وأضاف أن معنى ذلك أنه إذا دلت الحسابات القطعية على استحالة رؤية الهلال، كأن يغرب القمر قبل الشمس فيعتمد عليه، مشيرًا إلى أن هذا هو اختيار فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمة الله.

حكم الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي

من ناحيته، أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية البصرية للهلال.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

وبين الشيخ الخضير أنه بالنسبة للاعتماد على الحساب هذا مخالف لقوله -عليه الصلاة والسلام-: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، يعني: رؤية الهلال، فلا يُصام إلا إذا رؤي الهلال، ولا يُفطر إلا بعد رؤية الهلال أو تكميل الشهر.

والمقصود أن الاعتماد على الحساب قول شاذ لا يُعتد به، ولا يُعول عليه؛ لأنه مخالف للنص.

لا يجوز الاعتماد على الحساب إلا في حال تكميل الشهر

وأكد أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب إلا في حال تكميل الشهر، فإذا رؤي هلال شعبان، ثم أُكمل شعبان ثلاثين يومًا، فإنه حينئذ يصوم الناس؛ لأنه لا يُمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين، وقُل مثل هذا في شهر رمضان، لاسيما إذا حال دون رؤيته شيء.

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