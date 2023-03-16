“التنمية الاجتماعية” يكشف عن دعم مالي لتشجيع الأسر على العمل بهذا القطاع

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم دعم مالي لا يتجاوز 50 ألف ريال، عن طريق وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويلية؛ بهدف تشجيع الأسر المنتجة على العمل بقطاع الغذاء.

وكشف البنك عن استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتصميم وتشغيل منافذ بيع في قطاع الأغذية والمشروبات؛ لدعم الأسر المنتجة في 8 مناطق بطريقة جاذبة على شكل منافذ مفتوحة داخل المقرات، أو منافذ مغلقة خارجها، بالإضافة إلى العربات المتنقلة داخل المدن.

8 مناطق مستهدفة

وبالنسبة للمناطق التي سيتم تنفيذ المشاريع فهي “الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية وعسير وحائل والحدود الشمالية والباحة”.

ويهدف البنك إلى رفع كفاءة الأسر المنتجة وزيادة مهاراتهم وإسهاماتهم في الاقتصاد المحلي.

تخصيص 3.1 مليار ريال لمنطقة الرياض

في وقت سابق، أعلن البنك عن تمويل مشاريع بقيمة 3.1 مليارات ريال لمنطقة الرياض خلال العام 2022م، خصصت للمشاريع الصغيرة والناشئة والأعمال الحرة، بالإضافة إلى التمويل الاجتماعي الهادف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ومعايير جودة الحياة.

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