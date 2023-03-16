“الوطنية للإسكان” 1.892 مليون صفقة سكنية في 2022

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كشف تقرير الوطنية للإسكان، عن تسجيل 1.892 مليون صفقة سكنية عام 2022، بنسبة نمو 89%، مقارنة بعام 2021، الذي شهد تسجيل مليون صفقة سكنية.

وارتفعت الصفقات التجارية بنسبة 80%، بإجمالي 471.867 ألف صفقة تجارية، مقارنة بعام 2021 الذي سجل 261.317 ألف صفقة تجارية.

وفي الإجمالي، ارتفعت الصفقات الإيجارية السكنية والتجارية، في العام الماضي 81%، حيث بلغت قيمتها المالية 76 مليار ريال.

وفي وقت حققت الصفقات الإيجارية المبرمة في الشبكة نموًا بنسبة 87%.

وبلغ إجمالي الصفقات 2.363 مليون صفقة إيجارية، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 1.261 مليون صفقة إيجارية.

وسجلت مكاتب الوساطة العقارية المنفذة للصفقات الإيجارية نموًا بنسبة 20%، والتي بلغت 21.576 ألف مكتب وسيط عقاري العام الماضي.

وتصدرت الشقق الصفقات السكنية المنفذة حسب نوع الوحدة بـ1.719 مليون صفقة منفذة بـ90%.

وحلت صفقات الأدوار ثانيًا بإجمالي 95.932 ألف صفقة بـ53%، وصفقات الفلل ثالثًا، بإجمالي 46.870 ألف صفقة بـ50%، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

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المحلات تتصدر الصفقات التجارية

واستحوذت المحلات على النصيب الأكبر من الصفقات التجارية، والتي بلغت 297 ألف صفقة تجارية بـ88%، والمكاتب ثانيًا بإجمالي 44.9 ألف صفقة تجارية بـ62%.

وحلت المعارض ثالثًا بإجمالي 36 ألف صفقة تجارية، وسجلت أعلى نمو بـ162%، مقارنة بعام 2021 التي بلغت صفقاتها التجارية 13.8 ألف صفقة تجارية.

قيمة الصفقات التجارية 40.98 مليار ريال

وفاقت القيمة الإجمالية للصفقات التجارية، قيمة الصفقات السكنية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات التجارية 40.98 مليار ريال بـ88%، مقابل 35.18 مليار ريال للصفقات السكنية بـ74%.

وبلغ إجمالي القيمة المالية للصفقات الإيجارية 76 مليار ريال بنسبة نمو 81%، وتصدرت الشقق قيمة الصفقات السكنية نموا بـ76%، وبلغت قيمتها المالية 29.6 مليار ريال.

وحلت الأدوار ثانيًا بنسبة نمو 51% ، وقيمة مالية تبلغ 3.18 مليارات ريال، والفلل ثالثًا بنسبة نمو 49%، وقيمة مالية تبلغ 2.98 مليار ريال.

وتصدرت المحلات القيمة الإجمالية للصفقات التجارية الإيجارية، وبلغت 17.48 مليارًا بنسبة نمو 108%، وحلت المعارض ثانيًا بقيمة مالية تبلغ 7.28 مليارات ريال، بنسبة نمو إيجارات 158%، وبلغت قيمة صفقات المكاتب الإيجارية 4.08 مليارات ريال، بنسبة نمو 77%.

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الرياض الأعلى بـ 578 ألف صفقة

وفيما يلي ترتيب المناطق من حيث عدد من الصفقات الإيجارية العام الماضي:

– الرياض سجلت أعلى عدد من الصفقات الإيجارية العام الماضي، والتي بلغت 578 ألف صفقة، بقيمة 24.730 مليار ريال

-جدة ثانيًا بـ416.9 ألف صفقة، بـ16.951 مليار ريال

-والدمام ثالثًا بـ122.3 ألف صفقة، بـ3.914 مليارات ريال

-مكة المكرمة رابعًا بـ109.5 ألف صفقة بـ4.865 مليارات ريال

-المدينة المنورة خامسًا بـ97.7 ألف صفقة، بـ3.748 مليارات ريال.