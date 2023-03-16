الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
3.6 تريليون ريال.. الجدعان: المملكة الأسرع نموًا والأقل تضخمًا في “العشرين”
عاجل.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي
دراسة علمية: مركبات الزنجبيل تُحفّز جهاز مناعة الجسم لمقاومة الميكروبات
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة على الرياض و4 مناطق
إصابة 16 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس
عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات قرب سواحل الفلبين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

3.6 تريليون ريال.. الجدعان: المملكة الأسرع نموًا والأقل تضخمًا في “العشرين”

3.6 تريليون ريال.. الجدعان: المملكة الأسرع نموًا والأقل تضخمًا في “العشرين”

3.6 تريليون ريال.. الجدعان: المملكة الأسرع نموًا والأقل تضخمًا في “العشرين”
٠٧:١٣:٥٩ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة هي أسرع الأسواق نموًا، والأقل تضخمًا في مجموعة العشرين، بنهاية العام المالي 2022.

أصول القطاع المصرفي في المملكة

وكشف الجدعان، أن أصول القطاع المصرفي في المملكة نمت بنسبة 37% منذ عام 2016، إذ بلغت تلك الأصول 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2022.

وبين أن البنية الأساسية التقليدية والرقمية للمملكة ازدهرت، وأن المملكة وضعت أهدافًا طموحة لتطوير القطاع المالي، جاء ذلك، خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق أمس (الأربعاء) في الرياض.

اقرأ أيضًا:

رفضا للمحتوى المتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع.. وزير الإعلام يدعو للمواجهة

عدد شركات التقنية المالية

وبين أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة بنهاية العام الماضي 2022.

المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة

أما في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية إلى الواقع المالي الجديد بالمملكة، فقال، إن نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة بلغت نحو 57% من إجمالي المعاملات.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: لدينا فرص مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال (فيديو)

تدريب 40 ألف عامل

كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي.

وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تضاعف منذ العام 2016، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها نحو 7.9%.

اقرأ أيضًا:

كيف تستفيد المملكة من أحداث بنك “سيليكون فالي” الأمريكي؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

5 مؤسسات مالية دولية

وأكد أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكًا موثوقًا للمستثمرين، حيث انضمت 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأولين المحلي في المملكة.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: هناك العديد من فرص الاستثمار مع إيران (فيديو)

أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين

وأضاف، أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية وحققت أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين خلال عام 2022.

ارتفاع معدلات التوطين

وأشار إلى أن معدلات التوطين ارتفعت في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها.

اقرأ أيضًا:

وزير الطاقة: لن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

62% نسبة ملكية المنازل

كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قويًا ومعدل ملكية المنازل ارتفع إلى 62%، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.

الكلمات الدلالية:
التضخم التقنية المالية التوطين الرياض القطاع المصرفي المدفوعات الإلكترونية شركات التقنية قطاع التجزئة مؤتمر القطاع المالي مجموعة العشرين محمد الجدعان ملكية المنازل وزير المالية

مواد ذات صلة

المزيد
«تعليم عسير»: تأجيل اختبار «قياس» للصف الثالث المتوسط في أبها وخميس

«تعليم عسير»: تأجيل اختبار «قياس» للصف الثالث المتوسط في أبها وخميس

٠٨:٠٨ م، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠١٧
عاجل.. “الداخلية” تعلن نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي عبر أبشر توظيف

عاجل.. “الداخلية” تعلن نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي عبر أبشر توظيف

٠٤:٠٤ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
شرطة الرياض توقف «بائع الجنادرية» المتهم بالسب والقذف

شرطة الرياض توقف «بائع الجنادرية» المتهم بالسب والقذف

٠١:٥٤ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦
المزروعي يتوقع هطول أمطار بمكة والمدينة وحائل والقصيم.. اليوم

المزروعي يتوقع هطول أمطار بمكة والمدينة وحائل والقصيم.. اليوم

٠٢:٤٧ ص، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *