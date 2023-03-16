3.6 تريليون ريال.. الجدعان: المملكة الأسرع نموًا والأقل تضخمًا في “العشرين”

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة هي أسرع الأسواق نموًا، والأقل تضخمًا في مجموعة العشرين، بنهاية العام المالي 2022.

أصول القطاع المصرفي في المملكة

وكشف الجدعان، أن أصول القطاع المصرفي في المملكة نمت بنسبة 37% منذ عام 2016، إذ بلغت تلك الأصول 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2022.

وبين أن البنية الأساسية التقليدية والرقمية للمملكة ازدهرت، وأن المملكة وضعت أهدافًا طموحة لتطوير القطاع المالي، جاء ذلك، خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق أمس (الأربعاء) في الرياض.

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عدد شركات التقنية المالية

وبين أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة بنهاية العام الماضي 2022.

المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة

أما في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية إلى الواقع المالي الجديد بالمملكة، فقال، إن نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة بلغت نحو 57% من إجمالي المعاملات.

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تدريب 40 ألف عامل

كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي.

وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تضاعف منذ العام 2016، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها نحو 7.9%.

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5 مؤسسات مالية دولية

وأكد أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكًا موثوقًا للمستثمرين، حيث انضمت 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأولين المحلي في المملكة.

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أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين

وأضاف، أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية وحققت أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين خلال عام 2022.

ارتفاع معدلات التوطين

وأشار إلى أن معدلات التوطين ارتفعت في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها.

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62% نسبة ملكية المنازل

كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قويًا ومعدل ملكية المنازل ارتفع إلى 62%، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.