عاجل.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

الزلزال على عمق 10 كم

وأفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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التحذير من تسونامي

وأصدر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرًا من حدوث تسونامي للسواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال في جنوب المحيط الهادئ.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة؟

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية.

وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

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