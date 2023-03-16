إصابة 16 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس

تواصل – واس:

أصيب 16 فلسطينيًا الليلة الماضية في مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس لتأمين دخول يهود لمنطقة قبر يوسف مما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

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إصابة 16 فلسطينيًا

وأضافت أن المواجهات أسفرت عن 16 إصابة على الأقل بالرصاص الحي والمعدني وآخرين بحالات اختناق.

ووفقًا لوكالة “صفا” الفلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية تدعمها جرافة عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف.

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ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة

كما اقتحمت دوريات الاحتلال حي الضاحية المطل على منطقة قبر يوسف، وحولت بعض البنايات إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة.

وأكد شهود عيان استهداف مقاومين لدوريات الاحتلال بطلقات من الرصاص.

ووقعت مواجهات أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز وتلقوا العلاج ميدانيا فيما أصيب شاب بقنبلة غاز بيده ونقل إلى مستشفى رفيديا.

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