عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات قرب سواحل الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين الجنوبية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال، أمس الأربعاء، في الساعة 21.25 بالتوقيت العالمي (0.25 بتوقيت موسكو).

وكان الزلزال على بعد 180 كيلومترًا شمال غرب قرية سارانجاني في مقاطعة دافاو، وعلى عمق 70.5 كيلومترات.

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لا خسائر في زلزال الفلبين

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

يشار أن الفلبين تقع في منطقة “حزام ناري” في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90% من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.

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العالم الهولندي يحذر

وحذر فرانك هوجربيتس العالم الهولندي المتخصص في رصد الظواهر الكونية، من زلزال جديد يضرب العالم، واصفا إياه بالزلزال الأقوى على الإطلاق.

وأعاد العالم الهولندي نشر تغريدة لمركز رصد الزلازل يحتوي على رسم بياني.

وقال إنه في أحدث توقعات تم ذكر بعض الهندسة الحرجة في الثالث عشر، يتضمن هندسة عطارد والزهرة القمم الحمراء/الأرجوانية مجتمعة.

وأشار إلى أنه العالم يترقب الزلازل القوية في الأيام المقبلة، حيث ستكون الأرض في اقتران رباعي مع الشمس وعطارد ونبتون القمم الحمراء.

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هندسة الكواكب الحرجة

وفي وقت سابق، حذر العالم الهولندي فرانك هيوجوريتس من حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.

وقال هيوجوريتس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تحدث هندسة كوكبية أكثر أهمية إلى حد ما الثالث عشر من مارس.

وأضاف: يحدث تقارب في الهندسة الكوكبية الحرجة في الفترة من 15 إلى 17 مارس، مما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير 16 إلى 19 مارس تقريبًا.