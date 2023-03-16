الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
99 نسخة فقط.. “بوجاتي” تقدم “Mistral” الجديدة بهذا السعر (صور)
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99 نسخة فقط.. “بوجاتي” تقدم “Mistral” الجديدة بهذا السعر (صور)

99 نسخة فقط.. “بوجاتي” تقدم “Mistral” الجديدة بهذا السعر (صور)

99 نسخة فقط.. “بوجاتي” تقدم “Mistral” الجديدة بهذا السعر (صور)
٠٤:١٣:٥٨ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

إبداع جديد تقدمه شركة “بوجاتي” الفرنسية، الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الرياضية الخارقة، بالكشف عن أيقونتها الجديدة “Mistral” الرودستر ثنائية المقاعد.

99 نسخة فقط من “Mistral

وبحسب الشركة الفرنسية فإن السيارة Mistral الجديدة ستقدم بإصدار محدود يقتصر على 99 نسخة فقط وبيعت بالفعل بسعر يبلغ 5 مليون يورو تقريبًا.

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المحرك 1600 حصان

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تكتب فصل النهاية للمحرك المكون من 16 أسطوانة W16 سعة 8 لتر، والذي يزأر بقوة 1.177 كيلووات/1600 حصان.

السرعة 400 كم/ساعة

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Mistral بسرعة قصوى تصل إلى 400 كلم/س. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية تقريبا.

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تصميم مستقبلي

وتعتمد السيارة السوبر رياضية على مفهوم تصميمي مستقبلي، مع لمسات شرسة من خلال الاسبويلر الأمامي المصنوع من ألياف الكربون، وفتحات التهوية الضخمة والتصميم الخاص للكشافات الأمامية وشبكة المبرد.

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مواد عالية الجودة

وتتميز السيارة Mistral بحيز محرك شفاف خلف المقاعد، مع مقصورة داخلية ترتسم عليها ملامح الفخامة والطابع الرياضي من خلال الاعتماد على مواد عالية الجودة مثل التيتانيوم والألومنيوم والجلود الفاخرة.

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