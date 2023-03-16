تجدد المطالبة بوقف بث قنوات الحوثي من لبنان

تواصل – فريق التحرير:

جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مطالب الحكومة اليمنية بوقف بث القنوات التلفزيونية التابعة للميليشيات الارهابية الحوثية التي تستخدم من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً لها.

الإضرار بالعلاقات العربية

وقال الإرياني، خلال كلمته في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب، المنعقد في العاصمة الكويتية، إن: مليشيا الحوثي تستغل هذه القنوات كمنصة للإضرار بالعلاقات العربية، وبث الفرقة ونشر الفكر الطائفي وسموم إرهابها المدمر للمجتمع اليمني.

تدمير ممنهج

واستعرض الارياني ما تعرضت له المؤسسات الاعلامية اليمنية من تدمير ممنهج من قبل الميليشات الارهابية الحوثية المدعومة من إيران، مطالباً بموقف عربي موحد لإدانة انتهاكات الميليشيا الانقلابية بحق المؤسسات الاعلامية والصحفيين الذين يقبع العشرات منهم في سجونها، منهم أربعة يواجهون أحكاما بإنهاء الحياة.

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جهود المملكة

وفي الوقت نفسه، ثمن الارياني جهود المملكة، لدعم المؤسسات الاعلامية الحكومية للقيام بدورها في نقل حقيقة ما يدور على الاراضي اليمنية، وكشف الممارسات الطائفية للميليشيات الانقلابية وتزييفها لوعي النشء والشباب في مناطق سيطرتها.