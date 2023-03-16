الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
4 نصائح ذهبية لزيادة معدل حرق الدهون في رمضان
تجدد المطالبة بوقف بث قنوات الحوثي من لبنان
6 خطوات للمعلم لحفظ خصوصية الطلاب على منصة مدرستي
فعل مشين.. لن تصدق ما فعلته موظفة داخل مستشفى فرنسي
اعتداءات الهندوس تتواصل على مساجد ومنازل المسلمين (فيديو)
سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان

الرئيسية

 /

دولي

 /

تجدد المطالبة بوقف بث قنوات الحوثي من لبنان

تجدد المطالبة بوقف بث قنوات الحوثي من لبنان

تجدد المطالبة بوقف بث قنوات الحوثي من لبنان
٠٣:٠١:٥٦ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مطالب الحكومة اليمنية بوقف بث القنوات التلفزيونية التابعة للميليشيات الارهابية الحوثية التي تستخدم من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً لها.

الإضرار بالعلاقات العربية

وقال الإرياني، خلال كلمته في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب، المنعقد في العاصمة الكويتية، إن: مليشيا الحوثي تستغل هذه القنوات كمنصة للإضرار بالعلاقات العربية، وبث الفرقة ونشر الفكر الطائفي وسموم إرهابها المدمر للمجتمع اليمني.

تدمير ممنهج

واستعرض الارياني ما تعرضت له المؤسسات الاعلامية اليمنية من تدمير ممنهج من قبل الميليشات الارهابية الحوثية المدعومة من إيران، مطالباً بموقف عربي موحد لإدانة انتهاكات الميليشيا الانقلابية بحق المؤسسات الاعلامية والصحفيين الذين يقبع العشرات منهم في سجونها، منهم أربعة يواجهون أحكاما بإنهاء الحياة.

اقرأ أيضا:

الحوثي يضلل اليمنيين ويحرض ضد استخدام الأدوية الطبية

جهود المملكة

وفي الوقت نفسه، ثمن الارياني جهود المملكة، لدعم المؤسسات الاعلامية الحكومية للقيام بدورها في نقل حقيقة ما يدور على الاراضي اليمنية، وكشف الممارسات الطائفية للميليشيات الانقلابية وتزييفها لوعي النشء والشباب في مناطق سيطرتها.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن اجتماع وزراء الإعلام العرب الكويت قنوات الحوثي قنوات تبث من لبنان معمر الإرياني مليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. مقتل 23 عنصراً حوثياً في معارك الجوف

اليمن.. مقتل 23 عنصراً حوثياً في معارك الجوف

٠١:٤٢ ص، السبت، ٠٤ أغسطس ٢٠١٨
موقع أمريكي: «قوات الرضا» نواة لـ«حزب الله السوري»

موقع أمريكي: «قوات الرضا» نواة لـ«حزب الله السوري»

٠٥:٣٩ م، السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠١٥
القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها باليمن

القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها باليمن

٠٧:٠٦ م، الأحد، ١٨ فبراير ٢٠١٨
تهديد جديد من «بايدن» لشركات النفط الأمريكية

تهديد جديد من «بايدن» لشركات النفط الأمريكية

٠٧:٢٧ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *