فعل مشين.. لن تصدق ما فعلته موظفة داخل مستشفى فرنسي

تواصل – فريق التحرير:

فتحت النيابة العامة في مدينة ليون بفرنسا، تحقيقا عاجلا، إثر دعوى رفعتها مستشفى “كروا روس”، على موظفة في هيئة دفن الموتى، للاشتباه في كونها: “صوّرت جثث متوفين ونشرت اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

تحقيق إداري

من جانبها، سارعت هيئة “أوسبيس سيفيل دو ليون” التي تضمّ 13 مستشفى عاماً إلى إصدار بيان قالت فيه إنها: “تلقت في عطلة الأسبوع بلاغاً عن صور التقطها موظف في خدمة دفن الموتى في مستشفى كروا روس”.

وأكدت الهيئة أن: “تحقيقاً إدارياً يجرى منذ الاثنين في هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة”، مشددت على “الإدانة الشديدة لهذه الأفعال”، ووضحت أن الموظفة المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية. حسب “الإمارات اليوم”.

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حساب عبر إنستجرام

وفي السياق ذاته، أفادت صحف فرنسية بأن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صوراً لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى.

وحسب صحيفة “لو بروغريه” المحلية، في مدينة ليون جنوبي فرنسا، أشار حساب عبر موقع التواصل الاجتماي “إنستجرام” يدعى “مارفن. ل” إلى اسم الموظفة الأول، وأعاد نشر بعض صورها، ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها.