6 خطوات للمعلم لحفظ خصوصية الطلاب على منصة مدرستي

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مع استمرار هطول الأمطار أصحب التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي أمراً لا بد منه، خاصة مع إعلان العديد من إدارات التعليم تعليق الحضور.

ويؤكد الخبراء على أهمية حرص المعلم والمعلمة على الحفاظ على خصوصية الطلاب والطالبات على منصة مدرستي أثناء عملية التعلم.

حفظ خصوصية الطلاب

• تشجيع الطلاب على استخدام التقنية بحذر.

• المكافأة على التصرفات التقنية الصحيحة.

• الحذر حول الأنشطة التي تحدث خلال الدرس.

• شرح أهمية الخصوصية على الإنترنت، وطرق تأمين الحسابات بمختلف أنواعها.

• تنبيه الطلاب للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، من تحرش وتنمر وابتزاز ومواقع مشبوهة.. وغيرها.

• وعند الاشتباه بأي سلوك مريب يجب إبلاغ الدعم الفني من خلال هاتف رقم ۹۲۰۰۳۳۹۸۸ فوراً.

تقييم المعلمين

ويخضع المعلم للتقييم عبر منصة مدرستي وفق المؤشرات التشغيلية وآليات التقييم والتفعيل، إضافة إلى نسبة المهام المنشأة للطلاب من قبله.

وتشمل المهام واجبات، أنشطة إلكترونية، اختبارات، ساحات نقاش، ويمكن الرجوع لدليل المؤشرات التشغيلية لتفعيل منصة مدرستي لمعرفة عدد المهام المطلوبة لكل تخصص.

ويكون التقييم وفق تحضيره وتقديمه للدروس الافتراضية، حسب الجدول الدراسي المطلوب منه، كما يؤثر مدى تفعيل الطلاب للمنصة على تقييم المعلم.

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