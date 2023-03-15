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اعتداءات الهندوس تتواصل على مساجد ومنازل المسلمين (فيديو)
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اعتداءات الهندوس تتواصل على مساجد ومنازل المسلمين (فيديو)

اعتداءات الهندوس تتواصل على مساجد ومنازل المسلمين (فيديو)

اعتداءات الهندوس تتواصل على مساجد ومنازل المسلمين (فيديو)
٠٢:٤٧:٣٩ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتدى متظاهرون هندوس، على أهالي منطقة مسلمة، ومسجد المنطقة ومدرستها، في مدينة هافيري بولاية كارناتاكا بالهند.

هلع بين الأطفال

وتسببت اعتداءات الهندوس المتطرفين، ورشقهم المدرسة والمسجد بالحجارة، في إصابة الأطفال من تلاميذ المدرسة بحالة من الهلع والذعر، حسب مقطع فيديو بثته “الجزيرة”.

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اعتداء متعمد

ولم تكن المسيرة التي نظمها الهندوس، وتضم نحو 150 متطرفا، كانوا في طريقهم فيما يشبه احتفالية لتثبيت أحد التماثيل، من المقرر لها العبور في المنطقة التي يسكنها المسلمون، إلا أنهم انعطفوا فجأة، وقرروا الاشتباك مع الأهالي، والاعتداء عليهم بلا مبرر.

القبض على 15 شخصا

وتواجدت الشرطة الهندية في موقع الحدث، وألقت القبض على 15 شخصا، إثر الحادث، فيما تتواصل اعتداءات المتطرفين الهندوس على المسلمين في مختلف أنحاء الهند، وتشهد البلاد حالة من الهجوم المتعمد والممنهج على المساجد، وهدمها بحجج واهية.

مسلم ينقذ هندوسي

وفي المقابل، تظهر سماحة الإسلام في أخلاق المسلمين بالهند، ففي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا اندلع في منزل أحد الهندوس، في حين هرع جاره المسلم، وبدون أي تردد، لإنقاذ جاره الهندوسي وعائلته دون الاهتمام بخطر الحريق.

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