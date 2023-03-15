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فيديو جديد.. غرق مخرج 18 في الرياض بمياه الأمطار
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فيديو جديد.. غرق مخرج 18 في الرياض بمياه الأمطار

فيديو جديد.. غرق مخرج 18 في الرياض بمياه الأمطار

فيديو جديد.. غرق مخرج 18 في الرياض بمياه الأمطار
٠٢:٠٩:٠٨ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لغرق مخرج 18 بالرياض بمياه الأمطار، مساء أمس الأربعاء.

ووثق المقطع، غرق المخرج بالكامل بمياه الأمطار، وعرقلة حركة السير، كما غمرت مياه الأمطار عدداً من السيارات في المخرج.

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تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص تستمر لساعات.

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وأضافت أن الحالة المتوقعة من عبارة عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل محافظات” الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والعاصمة الرياض و والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية وحريملاء وضرما ومرات”.

أخذ الحيطة والحذر والابتعاد:

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

 الأماكن الخطرة واتباع الإرشادات:

وأوضح أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، محذرًا من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

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