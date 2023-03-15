الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان
فيديو جديد.. غرق مخرج 18 في الرياض بمياه الأمطار
مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالمدينة
القبض على 110 متهمين بتسمم الطالبات في إيران
بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات
مجددا.. الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من عام

الرئيسية

 /

محليات

 /

سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان

سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان

سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان
٠٢:٣٤:١٢ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من قيادات الرئاسة بجولة تفقدية بالمسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم رمضان المبارك.

جاهزية الخدمات

وتفقد الأمير بدر بن سلطان استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، والتأكد من سير الأعمال والخدمات داخل المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة 2030في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

اقرأ أيضا:

جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام لعام 1444هـ ولقاء مع الأئمة

تطوير منظومة الخدمات

من جانبه، أوضح الرئيس العام خلال جولته التفقدية أهمية تطوير منظومة الخدمات في البيت العتيق وتقديم أرقى الخدمات للمصلي والزائر والمعتمر ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وسط بيئة صحية وآمنة مطمئنة.

وأكد الشيخ السديس على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهم الله-، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، سائلا الله -عز وجل- أن يوفق الجميع ويحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم استعدادت المسجد الحرام الأمير بدر بن سلطان المسجد الحرام خدمات المسجد الحرام شهر رمضان المبارك صلاة التراويح منطقة مكة المكرمة نائب أمير مكة

مواد ذات صلة

المزيد
توجيه مهم من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت التجارية

توجيه مهم من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت التجارية

٠٧:٠٠ م، الخميس، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
جدة.. إغلاق 3 مكاتب استقدام بسبب مخالفتها لنظام العمل (صور)

جدة.. إغلاق 3 مكاتب استقدام بسبب مخالفتها لنظام العمل (صور)

٠١:٤٦ ص، الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧
وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

وجدها مواطن أمام منزله بالرياض.. «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين (فيديو)

٠٧:١١ م، الأربعاء، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩
«أمانة مكة» تكثف جهودها لمنع التدخين داخل حد الحرم

«أمانة مكة» تكثف جهودها لمنع التدخين داخل حد الحرم

١٠:٠٢ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *