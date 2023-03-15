سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان

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قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من قيادات الرئاسة بجولة تفقدية بالمسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم رمضان المبارك.

جاهزية الخدمات

وتفقد الأمير بدر بن سلطان استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، والتأكد من سير الأعمال والخدمات داخل المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة 2030في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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تطوير منظومة الخدمات

من جانبه، أوضح الرئيس العام خلال جولته التفقدية أهمية تطوير منظومة الخدمات في البيت العتيق وتقديم أرقى الخدمات للمصلي والزائر والمعتمر ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وسط بيئة صحية وآمنة مطمئنة.

وأكد الشيخ السديس على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهم الله-، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، سائلا الله -عز وجل- أن يوفق الجميع ويحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة.