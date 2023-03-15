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مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالمدينة
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مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالمدينة

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالمدينة

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بالمدينة
٠٢:٠٦:٤٥ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 24 شعبان 1444 هجرية، الموافق 16 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:19، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:22 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:13 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 24 شعبان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس

موعد أذان الفجر

مكة – 5:13

المدينة – 5:12

الرياض – 4:44

موعد أذان الظهر

مكة – 12:30

المدينة – 12:31

الرياض – 12:02

موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:56

الرياض – 3:28

موعد أذان المغرب

مكة – 6:31

المدينة – 6:31

الرياض – 6:03

موعد أذان العشاء

مكة – 8:01

المدينة – 8:01

الرياض – 7:33

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