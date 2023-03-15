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القبض على 110 متهمين بتسمم الطالبات في إيران
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القبض على 110 متهمين بتسمم الطالبات في إيران

القبض على 110 متهمين بتسمم الطالبات في إيران

القبض على 110 متهمين بتسمم الطالبات في إيران
٠٢:٠٦:٠٣ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أن إيران اعتقلت 110  أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بحالة التسمم التي أصيبت بها الآلاف من طالبات المدارس.

مصادرة ألعاب متفجرة

وقال المهدي إن: الشرطة صادرت الآلاف من الألعاب المتفجرة ذات الرائحة الكريهة، في إشارة إلى أن بعض الهجمات المزعومة ربما كانت مجرد مقالب للتسلية.

وأضاف أن الشرطة صادرت أيضا الآلاف من اللعب الأخرى التي تبدو أكثر خطورة، حيث تم نقل مئات الطلاب إلى المستشفيات، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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مطالب دولية بتسهيل عودة البنات إلى المدارس

طالبت منظمة الأمم المتحدة ممثلة في الـ “يونسكو”، النظام الإيراني بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل لمعرفة سبب تسمم الطالبات.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، عن قلقها الشديد إزاء أحداث تسميم الطالبات في إيران ووصفت الأحداث بأنها انتهاك لحقوقهن في التعليم الآمن مطالبة السلطات الإيرانية بالتحقيقات الشاملة والعاجلة وتسهيل عودة البنات إلى المدارس.

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إيران اعتقال إيرانيين الشرطة الإيرانية تسمم الطالبات طهران

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