مجددا.. الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من عام

تواصل – واس:

سجلت الأسهم الأوروبية – اليوم- أسوأ أداء في يوم واحد منذ أكثر من عام، مع استئناف عمليات بيع أسهم البنوك بعد تجدد مخاوف المستثمرين بشأن ما يتعرض له القطاع من ضغوط عقب انخفاض سهم بنك “كريدي سويس” إلى مستوى قياسي جديد.

قطاع البنوك

فقد أغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي على انخفاض 3%، وهبط مؤشر قطاع البنوك 7.1 في المئة ليسجل أكبر انخفاض له في يوم واحد في أكثر من عام. كما تراجع مؤشرا البنوك في إسبانيا وإيطاليا بأكثر من 4 في المئة لكل منهما.

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آثار انهيار سيليكون فالي

وفشلت جهود الهيئات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في تهدئة مخاوف المستثمرين من انهيار بنوك أخرى عقب الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي الأمريكي.

وانخفضت أسهم شركات التجزئة 4.4 في المئة بعد هبوط سهم شركة “انديتكس” التي تملك “زارا”، أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، نسبة 4.6 في المئة بعدما أعلنت عن ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات.

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