بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رجل الأمن الثالث. مخطط / ضابط الوقت. أخصائي بيئة. أخصائي علاقات الشركات. مهندس تسويق. مهندس التحسين. مهندس مراقبة الأداء. رئيس التفتيش. والمزيد …

مزايا العمل في ساتورب:



راتب أساسي تنافسي.

بدل سكن.

بدل نقل.

ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.

إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

تأمين طبي.

راتب إضافي سنوي.

بدل إجازة (70% من الراتب).

برنامج تملك المنازل للسعوديين.

بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.

هدايا خدمة كل خمس سنوات.

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طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

رابط التقديم – (اضغط هنا).