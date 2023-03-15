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بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات
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بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات
٠١:٣٩:٤٧ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. رجل الأمن الثالث.
  2. مخطط / ضابط الوقت.
  3. أخصائي بيئة.
  4. أخصائي علاقات الشركات.
  5. مهندس تسويق.
  6. مهندس التحسين.
  7. مهندس مراقبة الأداء.
  8. رئيس التفتيش.
  9. والمزيد …

مزايا العمل في ساتورب:

  •  راتب أساسي تنافسي.
  •  بدل سكن.
  •  بدل نقل.
  •  ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.
  •  إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
  •  إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
  •  تأمين طبي.
  •  راتب إضافي سنوي.
  •  بدل إجازة (70% من الراتب).
  •  برنامج تملك المنازل للسعوديين.
  •  بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.
  •  هدايا خدمة كل خمس سنوات.

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طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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