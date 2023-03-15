بالمنطقة الشرقية.. “ساتورب” تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- رجل الأمن الثالث.
- مخطط / ضابط الوقت.
- أخصائي بيئة.
- أخصائي علاقات الشركات.
- مهندس تسويق.
- مهندس التحسين.
- مهندس مراقبة الأداء.
- رئيس التفتيش.
- والمزيد …
مزايا العمل في ساتورب:
- راتب أساسي تنافسي.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.
- إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
- إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
- تأمين طبي.
- راتب إضافي سنوي.
- بدل إجازة (70% من الراتب).
- برنامج تملك المنازل للسعوديين.
- بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.
- هدايا خدمة كل خمس سنوات.
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طريقة التقديم:
أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:
رابط التقديم – (اضغط هنا).