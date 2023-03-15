بالفيديو.. هذا ما فعلته الأمطار بمزرعة “بابايا” في جازان

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع وثق ما أحدثته الأمطار الغزيرة والرياح النشطة بمزرعة بابايا في جازان، أمس الأربعاء.

ووثق المقطع، حالة الضرر التي أصابت المحصول حيث تحطمت الأشجار تماما جراء الأمطار والرياح النشطة، التي شهدتها جازان، خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – تقلبات جوية بعدة مناطق تستمر إلى المساء.

وتشمل الحالة، فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف.

تساقط الثلوج

وتشمل الحالة، أيضا تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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