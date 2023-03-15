تكللت بالنجاح.. عملية لاستئصال ورم نادر بقلب طفلة في الأحساء

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تكللت عملية نادرة جدًا بالنجاح، حيث تمكن فريق جراحة قلب الأطفال، في مركز الأمير سلطان بالأحساء، من إنقاذ حياة طفلة تعاني صعوبة في التنفس.

جراحة القلب:

وقال تجمع الأحساء الصحي، إن أطباء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، تمكنوا من تشخيص السبب لدى الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات.

جاء هذا بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، التي أكدت إصابة الطفلة بجلطة دماغية.

ونتجت الجلطة عن وجود ورم في تجويف القلب، سبب تطاير أجزاء صغيرة من الورم إلى الدماغ، وذلك في أثناء حركة وضخ القلب المستمر للدم، والذي سبب لها أيضًا صعوبة في التنفس، بسبب تضيق مجرى الدم داخل تجويف القلب.

استئصال الورم:

وأوضح الفريق الطبي، أنه تقرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بشكل طارئ، وعمل فحوصات نسيجية للورم، الذي يعد نادرًا لدى الأطفال، للتأكد من إزالته كاملًا.

وقد نقلت الطفلة لقسم العناية المركزة لحين تماثلها للشفاء التدريجي، تحت إشراف الطواقم التمريضية والطبية.

نجحت جراحة قام بها فريق طبي في جدة من إعادة يد مقيم بعد تعرضها للقطع بسبب منشار كهربائي.

قطع يد مقيم وجراحة الـ 6 ساعات:

وكان فريق طبي بمجمع الملك عبد الله الطبي، تمكن من التدخل السريع لإعادة يد مقيم، 27 عاما، بعد تعرضعها إلى شبة بتر بالكامل.

جاء هذا بعد تعرض يد المقيم للقطع، أثناء استخدامه لمنشار كهربائي، ليخضع في عملية جراحية لمدة ست ساعات.وأوضح الفريق الطبي، أن قسم الطوارئ بالمجمع الطبي استقبل عاملا تعرضت يده لقطع وشبه بتر بالكامل، وإصابة الشريان والأوتار والأعصاب المغذية لليد أثناء استخدامه للمنشار.

كما تمت مناظرة حالة العامل من قبل فريق جراحة الأوعية الدموية، فور وصوله للطواريء، حيث أُجريت له كامل الفحوصات الطبية اللازمة.

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