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فوريا وبدون مقابل.. “التجارة” تتيح طباعة السجل التجاري باللغة الإنجليزية
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فوريا وبدون مقابل.. “التجارة” تتيح طباعة السجل التجاري باللغة الإنجليزية

فوريا وبدون مقابل.. “التجارة” تتيح طباعة السجل التجاري باللغة الإنجليزية

فوريا وبدون مقابل.. “التجارة” تتيح طباعة السجل التجاري باللغة الإنجليزية
١٢:٣٤:٤٥ ص، الخميس، ٢٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة عن نقل خدمة “ترجمة سجل تجاري” إلى منصة المركز السعودي للأعمال، وتغيير مسمى الخدمة إلى “طباعة السجل باللغة الإنجليزية”.

تقديم الخدمة بشكل فوري

وأضافت وزارة التجارة، أنه يتم تقديم الخدمة بشكل فوري وبدون مقابل، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 15-3-2023.

وبينت الوزارة أن رسوم الخدمة البالغة 100 ريال أُلغيت لتكون الخدمة بدون مقابل، وذلك تسهيلاً على قطاع الأعمال والمنشآت التجارية.

وتوفر “منصة الأعمال” والفروع المكانية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

أبرز الخدمات

ويقدم المركز من خلال 16 فرعاً منتشراً في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد.

ومن أبرز هذه الخدمات، إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية، ويمكن الدخول للمنصة عبر الرابط التالي: https://business.sa .

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اقتصاد التجارة طباعة السجل التجاري باللغة الإنجليزية وزارة التجارة

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