أمطار على عدة مناطق.. وسحب وتصريف 31 ألف طن مياه من عسير

تواصل- فريق التحرير:

باشرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها عمليات سحب وتصريف 31.633 ألف طن من مياه الأمطار في مدينة أبها ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

أمطار غزيرة بعسير:

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن الفرق الميدانية تمكَّنت من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير، بواسطة 284 معدة؛ شملت مكائن الشفط وآليات نزح المياه، ومضخات متنقلة، ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع، وذلك وفق خطة الطوارئ المتبعة، بمشاركة 1.055 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين.

عمل على مدار الساعة

وأكدت الأمانة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة؛ للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات والملحوظات الواردة بشأن الحالة المطرية، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد، فيما أُخذت الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

وتُهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملحوظات التواصل عبر الرقم الموحَّد للبلاغات “940”، جعلها الله سُقيا خير وبركه، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

تبوك وتيماء

كما هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة تيماء شملت، الكتيب ومديسيس، والجهراء وعرده، والعسافيه وضواحيهما، وعلى مراكز القليبة، والمعظم، وفجر بمنطقة تبوك، كما هطلت مساء أمس أمطار على مركز رحيب.

الباحة

كما هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت مدينة الباحة، وعدد من محافظاتها والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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