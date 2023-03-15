الطاقة الذرية: 2.5 طن يورانيوم تختفي في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم كانت مخزنة في موقع ليبي، فضلا عن العثور على تركيزات لليورانيوم الخام بموقع معلن في ليبيا.

خارج السيطرة

وأصدرت الوكالة، بيانا، أوردت خلاله أن ذلك الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية، مشيرة إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية، حسب “العين الإخبارية”.

خطر إشعاعي

وفي الوقت نفسه، كشفت الوكالة عن أن 10 أسطوانات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي سبق الإعلان أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه، واعتبرت أن عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطرا إشعاعيا ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي.

وأكدت الوكالة أنها ستجري مزيدا من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالي.

اقرأ أيضا:

وكالة الطاقة الذرية تعثر على تصميمات وأجهزة نووية في إيران

اليورانيوم في إيران

وفي فبراير الماضي، كدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به.

وأضافت الوكالة الذرية، أنه تم رصد جزيئات مخصبة بنسبة أقل بقليل من 90%، موضحة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بما يقدر بنحو 87.1 كيلوغرام منذ آخر تقرير فصلي ليصل إلى 3760.8 كيلوغرام”.

إيران تقترب من السلاح النووي

ولفت تقرير الوكالة الذرية، إلى أن إيران لا تزال تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015″.

وأكدت الوكالة الذرية أن 42 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقرب إيران من السلاح النووي، موضحة أن إيران لديها كمية من يورانيوم مخصب بنسبة 60% تحتاج تطويرا بسيطا لإنتاج سلاح.