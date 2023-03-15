تواصل- واس:

اختتمت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، مشاركتها في النسخة الأولى لـ “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، والذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة بمشاركة عدد من قطاعات الأعمال المحلية.

فرص التعاون والشراكة

وتأتي مشاركة “معادن” باستعراض مجموعة من فرص التعاون والشراكة في مختلف وحدات أعمالها في الألومنيوم والأسمدة الفوسفاتية ومعادن الأساس والمعادن الجديدة، والتي يقدر معدل الإنفاق السنوي فيها بأكثر من 1.3 مليار ريال.

تجارب في الشراكة مع القطاع الخاص

ومن خلال المشاركة في ورش العمل وجلسات المنتدى، قدمت “معادن” تجاربها في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، في إطار حرصها على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لرفع مساهمة المحتوى المحلي في سلاسل الإمداد لمشروعاتها، على ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “معادن” أطلقت برنامج “ثروة” للمحتوى المحلي، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الشركة التي وصلت إلى أكثر من 70% خلال عام 2022م، كما يهدف البرنامج إلى رفع مساهمة الموردين المحليين لسلاسل الإمداد لـ “معادن”، وزيادة التعاقدات مع تلك المنشآت، مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتطوير المناطق القريبة من أعمال الشركة.

مواقع نائية

ويمتد دور “معادن” في الشراكات المحلية، من خلال عملها في مواقع نائية، وتركز على توفير فرص للموردين المحليين، عبر المشروعات وسلاسل التوريد في مجمعاتها الصناعية، وتستثمر أيضا بشكل مباشر في المجتمعات المحلية، بتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين في تلك المناطق، والارتقاء بمهارات التدريب وتطوير القوى العاملة.

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