محلل لبيانات الطقس: كتلة هوائية باردة والأمطار مستمرة على الرياض

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قال محلل الطقس عادل قازنلي، أمس الأربعاء، إن: الأمطار تستمر على الرياض، الليلة، وغدا الخميس، كما تستمر حالة عدم استقرار الطقس، حتى نهاية الأسبوع.

أماكن هطول الأمطار

وأوضح قازنلي، عبر مداخلة بثتها قناة “الإخبارية” أنه خلال الأيام المقبلة تشهد منطقة الرياض كتلة هوائية باردة تلطف الأجواء، بينما تستمر الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المنطقة، وأيضا على الأطراف الجنوبية من المملكة، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

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التقلبات الجوية في رمضان

وتوقع محلل الطقس، استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما تشهد المملكة سحب كثيفة ممطرة، من وقت إلى آخر.

وأشار قازنلي إلى تقرير توقعات المركز الوطني للأرصاد، بزيادة كمية هطول الأمطار، وكذلك استمرار التقلبات الجوية، مع انتهاء فصل الشتاء، والانتقال إلى فصل الربيع، موضحا أن الفترة الحالية تأخذ مزيجا من ملامح فصلي الصيف والشتاء، وذلك على حسب المنخفضات الجوية التي

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