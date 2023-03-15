جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام لعام 1444هـ ولقاء مع الأئمة

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نشر الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأربعاء، جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المقبل لعام 1444هـ.

التهجد من ليلة 21

وأوضح الجدول أسماء أئمة المسجد الحرام خلال صلاة التراويح، متضمنة التسليمات الأولى، والأخيرة والوتر، مع بيان الأئمة خلال صلاة التهجد، من ليلة 21 من رمضان.

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لقاء أئمة الحرمين

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأصاحب الفضيلة، أئمة وخطباء الحرمين.

وحضر اللقاء، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ بندر بليلة، والدكتور ياسر الدوسري، والدكتور عبدالله الجهني، والدكتور ماهر المعيقلي، والدكتور خالد المهنا، والدكتور عبدالله البعيجان، والشيخ صلاح البدير، والشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والدكتور عبدالمحسن القاسم، وفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.

حضور المسؤولين

كما حضر فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وسعادة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ، وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ محمد بن أسامة خياط.

إيصال الرسالة

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأئمة وشؤونهم وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – وعنايتها الفائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وحث معاليه الأئمة إلى مواصلة الجهد في تطوير العمل والتعاون المستمر والسعي الحثيث لإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية، داعياً الله -عز وجل- أن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

من جانبهم قدم أئمة وخطباء الحرمين الشريفين شكرهم لمعالي الرئيس العام على توجيهاته ومتابعته المستمرة في تطوير منظومة الأعمال المقدمة للقاصدين.

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