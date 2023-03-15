شاهد.. غرق طريق الخرج في الرياض بمياه الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لغرق طريق الخرج بمياه الأمطار، مساء اليوم الأربعاء.

وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة على الرياض، تسببت في تجمع للمياه على طريق الخرج بالرياض وعرقلة حركة السير، جراء الأمطار.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تقلبات جوية بعدة مناطق تستمر إلى المساء.

وتشمل الحالة، فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف.

تساقط الثلوج

وتشمل الحالة، أيضا تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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