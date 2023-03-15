هذا ما كشفته الأقمار الصناعية.. ماذا يحدث في المحيط المتجمد الشمالي؟

تواصل- فريق التحرير:

بالرغم من توقعات النماذج المناخية، التي اعتمدها خبراء الأمم المتحدة، لكن ذوبان الجليد البحري بالمحيط المتجمد الشمالي، يتسارع بشكل غير مسبوق.

تحذير علمي:

حذرت دراستان سويديتان نُشرت نتائجهما، أمس الثلاثاء، من أن حرارة المحيط المتجمد الشمالي ترتفع بشكل أسرع بكثير.

وأوضحت أن التيارات الدافئة نسبياً في أعماق المحيط المتجمد الشمالي هي في الواقع أكثر دفئاً وأقرب إلى السطح مما كان يعتقد الخبراء سابقاً.

وأضافت الدراستان أنها تتلامس بشكل مباشر مع الجليد البحري وتسرّع ذوبانه في الشتاء.

أنباء غير سارة:

وذكرت عن سيلين هوزي، عالمة المناخ في هذه الجامعة والمشرفة على إحدى الدراستين، قولها: “إن هذه الأنباء ليست سارة”.

وتابعت: “نحن على يقين من أن ما يحدث في القطب الشمالي في الحياة الواقعية لا يشبه ما في النماذج”.

وأضافت: “التوقعات التي تشاركها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ متفائلة إلى حد ما. الوضع سيكون أسوأ وأسرع مما كان متوقعاً”.

كما أشارت الباحثة إلى أن التباين بين هذه الاستنتاجات والتوقعات يرجع إلى قلة الرحلات الاستكشافية والملاحظات الميدانية.

يذكر أن سطح الجليد البحري تقلّص بمعدل 9% في الشتاء و48% في الصيف منذ أولى الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية في عام 1979.

وبحسب إحدى الدراستين انخفضت سماكة الجليد البحري بنسبة 66%، منوهة أن حرارة الغلاف الجوي للمنطقة القطبية الشمالية ارتفعت أربع مرات أسرع من أي مكان آخر على مدار الأربعين عاماً الماضية.

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