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قيمتها 88 مليون دولار.. ماذا حدث على متن “غواصة الكوكايين”

قيمتها 88 مليون دولار.. ماذا حدث على متن “غواصة الكوكايين”

قيمتها 88 مليون دولار.. ماذا حدث على متن “غواصة الكوكايين”
١٠:٣٥:٥٤ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بطريقة هي الأغرب في تهريب المخدرات على مستوى العالم، عثر عناصر من البحرية الكولومبية على شيء يبدو في قمة الغرابة.

غواصة كوكايين:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد عثرت البحرية الكولومبية، على غواصة محملة بكميات هائلة من المخدرات قدرت قيمتها بنحو 88 مليون دولار.

وقامت البحرية بنشر مقطع فيديو يظهر عناصرها وهم يخرجون كميات من المواد المخدرة من الغواصة.

وقد صادرت بحرية كولومبيا الغواصة التي يبلغ طولها 14 مترا في المحيط الهادئ، حيث كانت تحمل 2.6 طن من مادة الكوكايين المخدرة.

فيما عثر عناصر البحرية على جثتين داخل الغواصة وقدموا علاجا منقذا للحياة لشخصين آخرين كانا على متنها.

ونقل الشخصان الناجيان والجثتان في وقت لاحق، إلى مكتب تحقيق فني مرتبط بمكتب المدعي العام.

وعلقت وزارة الدفاع الكولومبية بالقول : “يبدو أن حادثا وقع على متن الغواصة أدى إلى توليد غازات سامة من الوقود، وهو ما قاد سقوط قتلى وإصابات على متنها”.

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الكلمات الدلالية:
البحرية الكولومبية المخدرات تهريب المخدرات غواصة الكوكايين كوكايين

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