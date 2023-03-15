5 أعوام على مبادرة “أحياؤنا تمشي”

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يعود فريق مشاة أحياء الوادي والندى والنفل التابع لجمعية التنمية الأهلية، وأحد مبادرات “أحياؤنا تمشي” التي أطلقتها مجموعة مشاة الرياض لاستضافة نشاط المشي لمشاة الرياض فجر يوم الجمعة 25 شعبان 1444 هـ.

تأسيس المبادرة

وانطلقت المبادرة منذ خمس سنوات عند تأسيسها في شعبان ١٤٣٩ والذي كان نواة لمبادرة “احياؤنا تمشي” كأول فريق تم تأسيسه بمبادرة ودعم مجموعة مشاة الرياض التطوعية وجمعية التنمية الاهلية بأحياء الوادي والندى والنفل.

دعم الفرق التطوعية

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة للجمعية د.خالد بن صالح العبد السلام عن سعادة الجمعية باستضافة هذا النشاط في حديقة حي الندى، والذي يأتي ضمن مستهدفات ومبادرات الجمعية لدعم الفرق التطوعية و نشر ثقافة المشي للصحة ورفع نسبة ممارسي الرياضة للوصول الى مجتمع صحي رياضي كأحد اهداف برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.

وأكد على تطلع الجمعية لتنفيذ مبادرات نوعية في المجالات التنموية والصحية والرياضية والثقافية بشكل مستدام.

ممارسة المشي

كما رحب المدير التنفيذي لفريق مشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني، بالتعاون مع جميع جمعيات التنمية الأهلية لتأسيس فرق لممارسة المشي في أحياء الرياض، وأوضح أن مشاة الرياض ساهمت حتى اليوم وعلى مدار الخمس سنوات من عمر هذه المبادرة بتأسيس 18 فريق ويسعون للوصول إلى 30 فريق ليصبح (سكان الرياض يمشون في الرياض العاصمه النشطه)

200 مجموعة

ودعى الدكتور صالح الانصاري مستشار الصحة العامة والمشرف على مبادرة مشاة السعودية المجتمع إلى استثمار مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها والانضمام إلى بيئة محفزة على ممارسة المشي.

كما أوضح أن عدد مجموعات المشي على مستوى المملكة قد وصل إلى حوالي 200 مجموعة تضم أعضاء يصل عددهم الى 24,000 عضو.

وبهذه المناسبة فإن جمعية التنمية الاهلية بأحياء الوادي والنفل والندى تثمن جميع الجهود والشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطلعات وتوجيهات قادة بلادنا الغالية .