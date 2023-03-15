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مشهد لا يتكرر كثيرًا.. أمطار غزيرة وبرد على العاصمة الرياض

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مشهد لا يتكرر كثيرًا.. أمطار غزيرة وبرد على العاصمة الرياض

مشهد لا يتكرر كثيرًا.. أمطار غزيرة وبرد على العاصمة الرياض

مشهد لا يتكرر كثيرًا.. أمطار غزيرة وبرد على العاصمة الرياض
١٠:١٩:٤٦ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد في مشهد لا يتكرر كثيرا على العاصمة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله- أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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وتشمل الحالة، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران،  ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة.

وتتحول الرياح تدريجيا الى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أخبار السعودية أمطار الرياض برد سيول

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