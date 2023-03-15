جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مُمثلة في عمادة الدراسات العليا فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ.
البرامج المتاحة:
– الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني.
– دبلوم التدريس باللغة الإنجليزية.
– الماجستير في الترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس.
– الدبلوم العالي في اللغة الفرنسية للسياحة .
– الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية للسياحة.
– الماجستير في تصميم الأزياء والنسيج.
- ماجستير العلوم في إدارة الأعمال.
– كذلك ماجستير العلوم في المحاسبة والضرائب.
– أيضا ماجستير الاقتصاد التطبيقي.
برامج الماجستير الأخرى:
– العلوم في علوم الحوسبة (تخصص: علم البيانات).
– ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار.
– العلوم في علوم التمريض (عدة مسارات).
– ماجستير العلوم في علم النفس الإكلينيكي.
– الصيدلة الإكلينيكية المتقدمة.
– ماجستير الآداب في دراسات المرأة.
اقرأ أيضاً:
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية
تفاصيل البرامج:
1- البرامج الإنسانية:
اضغط هنا
2- البرامج العلمية:
اضغط هنا
اقرأ أيضاً:
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ