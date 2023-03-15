الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا
الذهب يتخلى عن مكاسبه ويتراجع 0.1%
أمن الطرق يوجه باتباع 5 نصائح للخروج في الأمطار
استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة سراة عبيدة.. غدا الخميس
الأمن العام يدعو لترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ويحدد العقوبات
قصة مبكية.. طفل يزور قبر والدته يوميا بعد وفاتها في الزلزال المدمر

الرئيسية

 /

محليات

 /

جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا
١٠:٠٢:٠٤ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مُمثلة في عمادة الدراسات العليا فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ.

البرامج المتاحة:

– الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني.
– دبلوم التدريس باللغة الإنجليزية.
– الماجستير في الترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس.
– الدبلوم العالي في اللغة الفرنسية للسياحة .
– الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية للسياحة.
– ​الماجستير في تصميم الأزياء والنسيج.
​- ماجستير العلوم في إدارة الأعمال.
– كذلك ماجستير العلوم في المحاسبة والضرائب.
– ​أيضا ماجستير الاقتصاد التطبيقي.

برامج الماجستير الأخرى:

– ​العلوم في علوم الحوسبة (تخصص: علم البيانات).
– ​ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار.
– ​العلوم في علوم التمريض (عدة مسارات).
– ​ماجستير العلوم في علم النفس الإكلينيكي​.
– ​الصيدلة الإكلينيكية المتقدمة​.
– ​ماجستير الآداب في دراسات المرأة.

اقرأ أيضاً:

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية

تفاصيل البرامج:

1- البرامج الإنسانية:
اضغط هنا

2- البرامج العلمية:
اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدراسات العليا جامعة الأميرة نورة جامعة الاميرة نورة دراسات عليا

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. «المساحة الجيولوجية»: هذه أسباب الهزات الأرضية بمنطقة الباحة

عاجل.. «المساحة الجيولوجية»: هذه أسباب الهزات الأرضية بمنطقة الباحة

٠٩:٣٧ ص، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
برئاسة «خادم الحرمين».. 6 قرارات جديدة لـ«مجلس الوزراء» تشمل ترقيات

برئاسة «خادم الحرمين».. 6 قرارات جديدة لـ«مجلس الوزراء» تشمل ترقيات

٠٢:٣٦ م، الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٠
توضيح من «هيئة الزكاة» لكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري

توضيح من «هيئة الزكاة» لكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري

٠٥:٥٢ م، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
5 تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. أمطار رعدية وغُبار على عدة مناطق

5 تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. أمطار رعدية وغُبار على عدة مناطق

٠١:٢٤ ص، الأحد، ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *