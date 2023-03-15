جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مُمثلة في عمادة الدراسات العليا فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ.

البرامج المتاحة:

– الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني.

– دبلوم التدريس باللغة الإنجليزية.

– الماجستير في الترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس.

– الدبلوم العالي في اللغة الفرنسية للسياحة .

– الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية للسياحة.

– ​الماجستير في تصميم الأزياء والنسيج.

​- ماجستير العلوم في إدارة الأعمال.

– كذلك ماجستير العلوم في المحاسبة والضرائب.

– ​أيضا ماجستير الاقتصاد التطبيقي.

برامج الماجستير الأخرى:

– ​العلوم في علوم الحوسبة (تخصص: علم البيانات).

– ​ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار.

– ​العلوم في علوم التمريض (عدة مسارات).

– ​ماجستير العلوم في علم النفس الإكلينيكي​.

– ​الصيدلة الإكلينيكية المتقدمة​.

– ​ماجستير الآداب في دراسات المرأة.

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تفاصيل البرامج:



1- البرامج الإنسانية:

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2- البرامج العلمية:

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